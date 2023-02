I giallorossi vogliono rialzarsi dopo la clamorosa eliminazione in Coppa Italia con la Cremonese e il ko di Napoli in campionato. Per riprendere la marcia Champions Mourinho punta su Pellegrini e Dybala alle spalle di Abraham e lancia El Shaarawy sull'out di sinistra, con Zalewski favorito su Celik dalla parte opposta. Zanetti lancia Baldanzi in appoggio alla coppia Caputo-Satriano: panchina per il nuovo arrivato Piccoli

TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI: I 'CAMPETTI'