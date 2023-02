Dove vedere Cremonese-Lecce in tv

I numeri di Cremonese e Lecce

Sono cinque i precedenti in Serie A tra Cremonese e Lecce: una vittoria giallorossa nel primo incrocio assoluto nel massimo torneo (2-1 in Salento datato 19 novembre 1989), due successi grigiorossi e due pareggi, incluso l’1-1 nel match d’andata. Nei due confronti casalinghi di Serie A, un pareggio 1-1 il 18 marzo 1990 e una vittoria lombarda per 2-1 il 7 novembre 1993; la Cremonese ha vinto anche l’ultima sfida interna in ordine di tempo in Serie B contro il Lecce: 3-0 il 22 agosto 2021 con le reti di Valzania, Buonaiuto e Valeri. La Cremonese non ha ancora vinto in questi primi 20 turni: una sola squadra neopromossa nella storia della Serie A ha mancato l’appuntamento con la vittoria in tutte le prime 21 giornate disputate in un massimo campionato, l’Ancona 2003/04 (sei pareggi e 15 sconfitte in quel caso). Il Lecce, invece, è l’unica squadra di Serie A che nel 2023 non ha ancora segnato un gol in trasferta: l’ultima rete dei salentini fuori casa resta quella di Lameck Banda all’83’ di Sampdoria-Lecce 0-2 (12 novembre 2022).