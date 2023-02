Domenica alle 12.30 (in diretta su Sky) il Napoli fa visita allo Spezia per cercare di allungare ulteriormente in classifica in una giornata che in serata prevede il derby Inter-Milan, scontro diretto tra due delle inseguitrici. Spalletti verso la conferma degli undici partiti contro la Roma, con qualche possibile ballottaggio. Assenze pesanti per Gotti in attacco: Shomurodov debutta dal 1'