Le partite di Serie A di oggi

Sono quattro le partite in programma oggi domenica 5 febbraio. Si parte con Spezia-Napoli alle 12.30, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca di Maurizio Compagnoni con il commento di Nando Orsi. I collegamenti a bordocampo sono a cura di Riccardo Re e Massimo Ugolini. Si prosegue con Torino-Udinese alle 15.00 e Fiorentina-Bologna alle 18.00. La giornata si chiude in bellezza con l'atteso derby di Milano, in casa dell'Inter, alle 20.45.