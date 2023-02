Il capitano e difensore bianconero sarà ancora nell'elenco degli indisponibili per la partita dell'Arechi di martedì sera. Ci sono invece possibilità di rivederlo nella sfida del prossimo weekend contro la Fiorentina. Out anche Pogba. Si va verso la conferma della linea difensiva a tre brasiliana vista in Coppa Italia nel successo contro la Lazio