Domani alle 18:30 trasferta al Bentegodi per i biancocelesti, chiamati a non perdere il ritmo per la zona Champions. Sarri medita di schierare l'undici tipo: pochi dubbi per Immobile e Milinkovic-Savic, gestiti in Coppa Italia contro la Juve. Da valutare però l'affaticato Felipe Anderson: se il brasiliano non ce la fa, è pronto Pedro. Zaffaroni ritrova Doig e Dawidowicz, attenzione al possibile ricorso ai nuovi acquisti a centrocampo

