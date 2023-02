"Noi siamo ragazzi giovani che dedicano tanto tempo al lavoro in campo, seguiamo il mister e di certo non ci poniamo limiti. Sappiamo che dobbiamo dare tanto per raggiungere il nostro obiettivo in serie A perché la serie A non è semplice, però sappiamo che possiamo crescere ancora tanto", racconta Federico Baschirotto al Club. La sua scalata verso il campionato maggiore è partita dalla serie D, per poi militare in tutte le categorie fino all'arrivo a Lecce: "Se si chiama serie A ci sarà un motivo, le categorie sono fatte di livelli e sì è vero, è più difficile". E sul rapporto con Umtiti? "Avere accanto un giocatore dell'importanza di Samuel mi dà tanta consapevolezza su dove sono arrivato e mi dà la possibilità di imparare tanto da lui."