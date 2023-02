Con il rigore trasformato e l’assist per Osimhen nel match contro lo Spezia, il georgiano del Napoli raggiunge quota 10 gol e 11 assist considerando tutte le competizioni. Doppia cifra per reti e passaggi vincenti che l’esterno di Spalletti condivide con altri quattro calciatori che giocano nelle top 5 leghe in Europa. Tra questi anche Messi e Neymar

COPPIE GOL: SOLO IN DUE MEGLIO DI KVARA-OSIMHEN