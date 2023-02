Giorno importante nel percorso per il nuovo stadio dei giallorossi. La giunta di Roma Capitale ha infatti votato la delibera sul pubblico interesse del nuovo impianto, che sorgerà nel quartiere di Pietralata. Il sindaco Gualtieri: "Opera molto importante per la città". Il CEO del club Pietro Berardi: "L'obiettivo è essere pronti per il 2027"

La giunta di Roma Capitale ha votato la delibera sul pubblico interesse del nuovo stadio della Roma. L'impianto dovrà sorgere nel quartiere di Pietralata. Lo ha annunciato in conferenza stampa in Campidoglio il sindaco Roberto Gualtieri, alla presenza del CEO della società Pietro Berardi: "Quest'opera è molto importante per la città, una occasione di riqualificazione di un quadrante della città rimasto negli anni privo di interventi. Siamo nei tempi. Dopo la conferenza dei servizi, ora la delibera andrà in aula e con la sua approvazione finale si andrà nella fase del progetto esecutivo e si terra conto delle prescrizioni. Vorremmo entro il 2023 l'arrivo del progetto definitivo, con l'apertura dei cantieri nel 2024 per avere lo stadio in funzione nel 2027, un anniversario importante per la società".