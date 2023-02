Il Pm Santoriello: "Tifo Napoli, odio la Juve"

“Come presidente di una società di calcio non sono bravo se faccio gli utili ma anche se vinco gli scudetti. A volte però c'è un rapporto di incompatibilità tra le due cose. Lo ammetto, sono tifosissimo del Napoli e odio la Juventus. Come tifoso è importante il Napoli, come pubblico ministero sono antijuventino, contro i ladrocini in campo, eppure mi è toccato scrivere archiviazioni": a pronunciare queste parole è Ciro Santoriello, uno dei Pm dell’inchiesta “Prisma” che indaga sui conti della Juventus. Pronunciate quattro anni fa, il 14 giugno 2019, in un convegno organizzato da alcuni studi legali milanesi allo Spazio Chiossetto: "Il Modello organizzativo e le società calcistiche. La prevenzione degli illeciti tra giustizia penale e sportiva”. Un incontro che riguardava già allora il tema dei bilanci e delle plusvalenze. Parole che fanno e faranno molto discutere. In un altro video uno dei relatori del convegno dice: “Rimaniamo distanti sul fatto che lei sia pm e io sia avvocato, lei tifa Napoli e io tifo Inter”. La risposta del pm: “Vabbé dai, basta no Juventus”.