La presentazione della giornata di Serie A

Quattro le giornate che vedono in campo le squadre di Serie A per la ventiduesima giornata di campionato, in attesa - da martedì - del ritorno delle coppe europee. Venerdì alle 20.45 il Milan ospita il Torino, mentre sabato alle 15.00 lo Spezia affronterà fuori casa l'Empoli. Il sabato si conclude con le due partite serali Lecce-Roma alle 18.00 e Lazio-Atalanta alle 20.45, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Sono quattro le sfide della domenica di campionato che si apre alle 12.30 con Udinese-Sassuolo, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e prosegue alle 15.00 con Bologna-Monza, alle 18.00 Juventus-Fiorentina e si chiude alle 20.45 con Napoli-Cremonese. Ultime due partite della 22^ giornata lunedì 13 febbraio: alle 18.30 il Verona ospita la Salernitana mentre alle 20.45 ci sarà la sfida Sampdoria-Inter, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport UNO, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K.