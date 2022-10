Il Milan trova i suoi primi gol dopo il 90' in questo campionato, e sono ben 2 in un colpo solo. Che però, paradossalmente, non hanno portato punti ai rossoneri... Ecco (squadra per squadra, in ordine alfabetico) chi ha segnato di più nel recupero fino ad oggi, con il bilancio di punti guadagnati o persi dopo il 90'