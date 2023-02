Il difensore nerazzurro analizza passato, presente e futuro lanciando il guanto di sfida al Napoli in un'intervista alla Gazzetta: "Il Napoli è una macchina da guerra, ma non dirò mai che per lo scudetto è finita" SERIE A, GLI INDISPONIBILI PER LA 22^ GIORNATA

Accettare e vincere ogni sfida che si è trovato ad affrontare: è stata sempre questa la vita, sportiva e non, di Francesco Acerbi. E se, restando nell'ambito calcistico, tante ne sono passate e una - la rimonta quasi impossibile sul Napoli capolista - lo attende nei prossimi mesi, è un'altra quella sulla quale vuole focalizzarsi il difensore dell'Inter parlando alla Gazzetta in un'intervista realizzata nel giorno del suo 35 compleanno. L'occasione giusta per fare tra le altre cose un bilancio della propria vita e degli insegnamenti che questa gli ha lasciato. Il concetto di sfida, per l'appunto: "Nella vita è sempre necessaria avrene una da affrontare", esordisce il nerazzurro. "A me è servita, prima con mio padre, poi con la malattia (il riferimento è al tumore al testicolo sconfitto nel 2013, ndr). Ora la sfida è con me stesso. Ed è quella giusta, che tutti dovremmo affrontare. Perché è quella che ti fa avere sempre l’ambizione di migliorare".

L'assalto alla capolista vedi anche Serie A, la classifica 2022-2023 aggiornata Oltre a quella con se stesso, però, sul campo la sfida di Acerbi ora è quella di tutta l'Inter, che non vuole mollare il pur molto complicato sogno scudetto: "Secondo me abbiamo appena il 5% di possibilità, ma dobbiamo crederci. Loro prima o poi potrebbero rallentare e noi dobbiamo pensare di poterle vincere tutte". Anche perché di passi falsi i nerazzurri ne hanno fatti già diversi, aumentando i rimpianti: "Avremmo dovuto avere 5-6 punti in più. E allora, con lo scontro diretto di ritorno ancora da giocare, il distacco sarebbe stato meno duro..."

Il percorso in Europa L'Inter è ancora in corsa anche in Champions League, dove affronterà negli ottavi di finale il Porto, avversario che l'esperto difensore italiano non vuole sottovalutare: "I portoghesi sono una squadra forte e fisica, ma possiamo batterli. Se stiamo bene tutti, possiamo essere noi la sorpresa della competizione. Anche perché il girone ci ha dato fiducia. E poi, una volta ai quarti, tutto può succedere: dipende da forma, morale, fortuna. E noi ci arriviamo con Lukaku e Brozo in più".