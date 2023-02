Allegri e Gasp, 250^ panchina con Juve e Atalanta

Panchina da ricordare per un Juventus-Fiorentina, decisamente inedito . Difficile pensare a una sfida così importante, storica del calcio italiano , con le due squadre entrambe così lontane dalla vetta della serie A . E anche se entrambe sono nella colonnina di destra della classifica, nessuna delle due può permettersi di perdere , anche perché la stagione adesso entra nel vivo. Perché sia Juve che Fiorentina sono quasi pronte per l’Europa. Giovedì prossimo infatti tornano in campo per i playoff. La Juventus contro il Nantes in Europa League, la Fiorentina a Braga in Conference League.

Attenti a quei 3

Allo Stadium sarà partita speciale… almeno per tre: i tre ex Vlahovic, Chiesa e Cuadrado che stanno bene e vogliono giocare. Il serbo cerca il suo primo gol contro i viola. Alla Juve aveva segnato con la maglia della Fiorentina. Era la Juve di Andrea Pirlo, e di lui in bianconero si parlava solo come un sogno di mercato. Chiesa cerca una maglia da titolare, come quella del suo esordio in serie A, proprio a Torino. Cuadrado… una partita alla Cuadrado, visto troppo poco in questa stagione. Allegri poi sfida Italiano in un perfetto equilibrio nei tre confronti da allenatori in serie A: un successo per parte e un pareggio. Stimolo in piu’, per questa panchina numero 250.