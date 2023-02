Da qualche partita Georginio Wijnaldum è tornato nell'elenco dei convocati della Roma, ma non è ancora mai sceso in campo. Qualcosa potrebbe però cambiare nella partita di domani contro il Lecce. "I primi minuti in campo sono sempre più vicini", ha scritto il centrocampista olandese sui suoi profili social. Sicuramente non partirà titolare, ma Mourinho potrebbe concedergli una chance a partita in corso

