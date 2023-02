Dove vedere Empoli-Spezia in tv

I numeri di Empoli e Spezia

Lo Spezia è rimasto imbattuto in tutte le tre sfide di Serie A giocate contro l'Empoli, grazie a una vittoria e due pareggi: solo contro il Cagliari la squadra ligure ha disputato più incontri nella competizione senza mai trovare la sconfitta (2 vittorie, due pareggi). Nelle tre sfide tra Empoli e Spezia in Serie A, nessun giocatore della squadra toscana è mai riuscito a trovare la rete: dopo infatti l'1-1 deciso dalle autoreti di Marchizza e Nikolaou nel dicembre 2021, i liguri hanno tenuto la porta inviolata nelle successive due (0-0 nell'aprile 2022 e 1-0 lo scorso 14 agosto). L'Empoli è imbattuto da quattro incontri interni, grazie a tre successi e un pareggio: i toscani non restano senza sconfitta per più gare di fila in casa nella competizione dall'aprile 2019 (cinque in quell'occasione). Lo Spezia non ha segnato nelle ultime tre partite (già record negativo per gli aquilotti in Serie A): i liguri non restano a secco di reti per quattro incontri consecutivi di campionato dal maggio 2017, quando erano in Serie B. Spezia (16,8) ed Empoli (16,1) sono le due squadre di questa Serie A che hanno subito in media più conclusioni a partita, nonostante i poco più di 16 tiri incassati a gara per entrambe, i toscani (26) contano ben nove reti al passivo in meno dei liguri (35).