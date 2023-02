Altra vittoria, 2023 perfetto senza nessuna sconfitta (come nessuno in campionato). Solo due stranieri nell'XI titolare col Bologna e record di gol da giocatori italiani. La squadra di Palladino è anche l'unica che ha schierato in percentuale più giocatori "made in Italy" rispetto agli stranieri

IL MONZA VINCE ANCORA: BOLOGNA KO 1-0