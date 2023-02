La Serie A tornerà in campo da venerdì per la 23^ giornata. Ad aprire il turno sarà la capolista Napoli, che affronterà il Sassuolo. Il sabato in campo le due milanesi, con l'Inter in diretta su Sky Sport. Domenica tocca ad Atalanta, su Sky Sport, Juventus e Roma. Il monday night è tra Torino e Cremonese, in diretta su Sky Sport

Archiviato il lungo weekend di campionato, la Serie A tornerà in campo da venerdì per la 23^ giornata. Un turno spalmato su quattro giorni, che si chiuderà lunedì sera con il posticipo tra Torino e Cremonese, da seguire in diretta su Sky Sport. Ad aprire la giornata sarà la capolista Napoli, che scende in campo il venerdì in casa del Sassuolo. Sabato ci saranno in campo le due milanesi: il Milan è di scena a Monza, mentre l'Inter ospiterà l'Udinese, gara in onda su Sky Sport. L'Atalanta ospita il Lecce, in diretta su Sky Sport, mentre la Juventus è attesa dalla trasferta in casa dello Spezia. Impegno casalingo per la Roma, che domenica sera ospita il Verona.