Con Davide Nicola sempre più vicino all'esonero dopo il ko contro il Verona, la Salernitana prosegue il suo casting per la panchina. Tra i tanti nomi nella lista del presidente Iervolino e del ds De Sancits, ce n'è uno che ha preso quota: si tratta di Paulo Sousa. L'allenatore portoghese, reduce dall'esperienza in Brasile al Flamengo, è il favorito in questo momento. I contatti tra le parti sono in corso per cercare l'intesa. Sousa vanta 95 panchine con la Fiorentina, tra il 2015 e il 2017, con un bilancio di 43 vittorie, 25 pareggi e 27 sconfitte.