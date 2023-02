Dionisi: "Napoli? Serve essere bravi e preparati"

serie a

Brutte notizie per Raspadori: gli esami effettuati hanno evidenziato una distrazione di secondo grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra. Stop di 30-40 giorni. L'attaccante, assente contro il Sassuolo, verrà rivalutato nelle prossime settimane. Nella sfida del Mapei Stadium potrebbe non esserci anche Berardi per un problema all'adduttore sinistro, ma Dionisi tenterà di recuperarlo. Squadra per squadra, ecco la situazione di tutti gli infortunati e gli squalificati in vista del prossimo turno