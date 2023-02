La presentazione della giornata di Serie A

La 23^ giornata di campionato inizia di venerdì sera e termina lunedì con il posticipo Torino-Cremonese, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Sabato sera alle 20.45 Inter-Udinese, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Domenica dalle 12.30 Atalanta-Lecce su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

LA SERIE A DA' UN ROSSO ALLA VIOLENZA