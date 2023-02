Il calendario della 23^ giornata di Serie A

Sabato dalle 20.45 appuntamento con Inter-Udinese su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW; si prosegue domenica dalle 12.30 con Atalanta-Lecce su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Lunedì sera sarà la volta di Torino-Cremonese, su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW.