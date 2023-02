Intervistato in esclusiva da Sky Sport, il 20enne attaccante danese ha raccontato perché ha scelto l'Atalanta in estate: "Ho subito pensato fosse il posto giusto per me. Posso imparare da attaccanti esperti e mostrare che anch'io posso giocare". Impressionante il suo scatto contro la Lazio, tutt'altro che un mistero per Gasperini che aveva detto: "Fa i 100 metri in meno di 11 secondi". È vero? "Sì, li ho corsi in allenamento settimana scorsa"

