La festa per la 1000esima panchina di Spalletti resa speciale da altre due magie: 10° decimo gol in campionato di Kvaratskhelia e il 18° di Osimhen, che è devsatante i anche contro il Sassuolo e firmare il raddoppio del Napoli. Per la capolista, momentaneamente a +18 sull'Inter, è la 7^ vittoria di fila

SASSUOLO-NAPOLI 0-2: CRONACA E HIGHLIGHTS