Dove vedere Sassuolo-Napoli

I numeri di Sassuolo e Napoli

Tra le squadre affrontate almeno tre volte in Serie A, solo contro la Roma (una) il Sassuolo ha vinto meno sfide che contro il Napoli: due successi in 19 match (7 pareggi, 10 sconfitte). Il Napoli è rimasto imbattuto in 13 delle ultime 14 sfide contro il Sassuolo in campionato (7 vittorie, 6 pareggi), sconfitta per 0-2 in casa dei partenopei l’1 novembre 2020. Gli emiliani hanno vinto solo una gara casalinga contro il Napoli in Serie A: 2-1 il 23 agosto 2015 (5 pareggi, 3 sconfitte); più nel dettaglio, cinque delle ultime sei partite tra le due formazioni al Mapei Stadium in campionato sono terminate in pareggio. Solo l’Inter nel 2006/07 (60) e la Juventus nel 2018/19 (60) hanno collezionato piú punti del Napoli 22/23 nelle prime 22 partite di un campionato di Serie A (59). In più, dall’arrivo di Luciano Spalletti (dal 2021/22) il Napoli è la formazione che ha guadagnato più punti in trasferta nei maggiori cinque campionati europei: 71 in 30 gare (22 vittorie, 5 pareggi, 3 sconfitte). La curiosità: Victor Osimhen ha realizzato quattro gol contro il Sassuolo in Serie A, contro nessun’altra formazione ha segnato di più nel torneo (al pari di Udinese, Spezia e Sampdoria); le quattro reti del classe ’98 contro i neroverdi sono però tutte arrivate allo stadio Maradona, inclusa la sua unica tripletta nei maggiori cinque campionati europei (lo scorso 29 ottobre).