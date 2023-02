La Serie A dà un rosso alla violenza: l’iniziativa

I calciatori e gli arbitri scenderanno sul terreno di gioco con un segno rosso sul viso e i capitani di tutte le squadre indosseranno la fascia simbolo della giornata . In ogni stadio il podio portapallone e la lavagna luminosa per le sostituzioni saranno personalizzati con l’adesivo dell’iniziativa, mentre sui maxischermi sarà trasmesso lo spot della campagna per sottolineare simbolicamente che il cartellino rosso da mostrare è quello contro ogni forma di violenza sulle donne.

Casini: "Tenere alta attenzione su questo fenomeno drammatico"

“È fondamentale continuare a tenere sempre molto alta l’attenzione su questo fenomeno drammatico, non solo a novembre, in occasione della Giornata Mondiale contro la violenza sulle Donne, ma ogni singolo giorno dell’anno", le parole del Presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini.

WeWorld, Chiesara: "Una donna su 3 subisce violenza almeno una volta nella vita"

“Ormai siamo consapevoli che 1 donna su 3 subisce violenza almeno una volta nella vita. Dalla nostra ultima indagine "La cultura della violenza" realizzata con IPSOS, oggi sappiamo anche che circa il 70% delle donne intervistate dichiara di aver subito una forma di violenza - verbale, fisica o molestia a sfondo sessuale - in ambito lavorativo; che il 40 % l’ha subita in una relazione familiare o sentimentale e oltre il 50% per strada. Il 35% delle intervistate che inizialmente dichiarano di non aver mai subito violenza, successivamente dichiarano di aver subito almeno una qualche forma di molestia. La violenza contro le donne-spiega Marco Chiesara, Presidente di WeWorld- è un problema strutturale della nostra società, non un’emergenza, ormai lo ripetiamo da anni. Se è vero che tanta sensibilizzazione in questi anni ha portato un aumento della consapevolezza rispetto alle cause scatenanti, è pure vero che c’è ancora tanto da fare. Secondo la nostra indagine 3 uomini su 10 individuano ancora nelle donne, che provocano e che umiliano, le cause della violenza.