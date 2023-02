Dove vedere Inter-Udinese

La sfida tra Inter e Udinese si gioca oggi, sabato 18 febbraio alle 20.45 e sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

I numeri di Inter e Udinese

Sono 99 i precedenti tra le due squadre in Serie A: 50 le vittorie dell'Inter, 27 i pareggi e 22 le gare vinte dall'Udinese. L’Inter ha perso solo una delle ultime 10 sfide contro l’Udinese in Serie A (7 vitorie, 2 pareggi), tuttavia la sconfitta è arrivata nel match d’andata lo scorso 18 settembre; i friulani non vincono entrambe le gare stagionali contro i nerazzurri dal 2012/13, con Francesco Guidolin in panchina. Da una parte nessuna squadra ha segnato più dell’Inter nella prima mezz’ora di gioco in questo campionato (14 gol, al pari della Lazio), dall’altra l’Udinese è la formazione che ha subito più reti nei primi 15 minuti (otto). L’Udinese è la formazione che ha recuperato più punti da situazione di svantaggio in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei: 17, di cui tre contro l’Inter nel match d’andata. La curiosità: Lautaro Martínez ha segnato tutti gli ultimi cinque gol dell’Inter in Serie A, l’ultimo giocatore nerazzurro che ne ha realizzati almeno sei consecutivamente senza altri compagni a referto è stato Alessandro Altobelli nel 1983 (sette di fila, in quel caso).