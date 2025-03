Secondo appuntamento del 2025 per la MotoGP, in pista a Termas de Rio Hondo fino a domenica 16 marzo per il Gran Premio d'Argentina (da seguire LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW ). Sabato qualifiche alle 14.50 e Sprint Race alle 19, domenica gara della top class sempre alle 19 preceduta da Moto3 (ore 16) e Moto2 (ore 17.15)

La MotoGP è in pista in Argentina fino a domenica 16 marzo per il secondo weekend della stagione, tutto da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Si riparte dal trionfo di Marc Marquez a Buriram, con Pecco Bagnaia che proverà a migliorare i due terzi posti della Thailandia e Alex Marquez a caccia di conferme dopo il doppio podio del GP inaugurale. Dopo la conferenza piloti del giovedì a Termas de Rio Hondo s'inizia a fare sul serio nella giornata di oggi, venerdì 14 marzo, con le prime prove libere della top class in programma alle 14.45. Alle 19 ci sono poi le pre-qualifiche, con in palio i primi 10 pass per il Q2 del sabato.