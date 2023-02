I festeggiamenti per la settima vittoria consecutiva e per il temporaneo +18 sulle inseguitrici stavano per essere rovinati da un furto che avrebbe scosso i tifosi napoletani: durante la notte il quadro del piede sinistro di Diego Maradona (una scansione tridimensionale del sinistro del campione creata dall'amico e manager Stefano Ceci) è scomparsa da via Emanuele de Leo, esattamente davanti alla gigantografia dell'argentino dipinta nel 1990 per festeggiare il secondo scudetto napoletano. Per fortuna la notizia del furto si è rivelata essere solamente un falso allarme: il quadro è stato salvato e messo al sicuro dopo che si era staccato dal muro su cui era esposto. I tifosi possono continuare a festeggiare per la vittoria con il Sassuolo e possono tornare a sperare di vedere in quella piazza nuove reliquie di Kvaratskhelia e Osimhen, nuovi campioni azzurri.