Dove vedere Salernitana-Lazio

I numeri di Salernitana e Lazio

Nessun pareggio nei sette precedenti in Serie A tra Salernitana e Lazio: quattro vittorie biancocelesti e tre granata, inclusa quella del match d’andata. Prima dello 0-3 dello scorso campionato firmato dalla doppietta di Immobile e dal gol di Lazzari, la Lazio aveva perso nei due precedenti di Serie A in casa della Salernitana, senza mai trovare il gol (2-0 nel 1947 e 1-0 nel 1998). Da inizio novembre ad ora, la Salernitana ha raccolto appena cinque punti in 10 partite (una vittoria, 2 pareggi, 7 sconfitte), peggio ha fatto solo la Cremonese con tre punti; i granata hanno perso sette volte in questo parziale e nei maggiori cinque campionati europei hanno registrato più sconfitte soltanto Southampton (otto in nove) e Angers (otto in 10). La curiosità: la Lazio ha nettamente abbassato la sua media punti dopo il Mondiale in Qatar: 1,3 nelle sette partite del 2023 (nove punti in sette match giocati in Serie A) contro 2,0 delle prime 15 giornate di questo campionato (30 punti in 15 gare). Krzysztof Piatek non ha mai trovato il gol nelle ultime nove partite di campionato, è il suo digiuno più lungo in una singola stagione di Serie A: considerando le ultime nove giornate della competizione, solamente Success dell’Udinese e Lammers della Sampdoria, hanno disputato più minuti del polacco tra gli attaccanti senza mai andare a bersaglio (645).