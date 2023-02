Le parole dell'allenatore biancoceleste dopo la vittoria sulla Salernitana: "Era la giornata peggiore per giocare qui, c'erano entusiasmo e motivazioni dopo il cambio di allenatore e siamo stati bravi a gestire sempre la partita. Immobile? Ha fatto una doppietta perché ha segnato in Conference League, è un animale da gol e quando non va in rete si deprime. È in crescita e farà un grande finale di stagione"

Vittoria ritrovata in campionato dopo il successo in Conference League e quarto posto solitario in classifica: dopo il 2-0 della Lazio sul campo della Salernitana , Maurizio Sarri non può che essere soddisfatto. Intervenuto nel post partita Dazn, l'allenatore biancoceleste ha commentato così la prova dei suoi: "Oggi la partita l'abbiamo fatta sempre noi - ha esordito Sarri -, come ho detto ai ragazzi all'intervallo dovevamo avere solo la forza di continuare ad attaccare e ne saremmo venuti a capo sicuramente. È andata così. A parte il Napoli, in questo campionato tutte le squadre hanno lasciato punti contro quelle di medio-bassa classifica. Noi siamo arrivati a Salerno probabilmente nella giornata peggiore , affrontando una squadra che ha appena cambiato allenatore e trovando un ambiente con entusiasmo e motivazioni. C'era bisogno di una buona partita e fortunatamente l'abbiamo fatta ".

"Immobile in crescita, ora importante non rischiare"

Decisivo per la Lazio Immobile, che dopo aver firmato il successo europeo contro il Cluj ha ritrovato la rete anche in campionato: "Ciro oggi ha fatto doppietta perché giovedì ha fatto gol - ha spiegato Sarri -, questi giocatori sono così, animali da gol. Quando segnano si esaltano e se non segnano si deprimono. La sensazione già nei giorni scorsi in allenamento era che fosse in crescita fisicamente. Poi giovedì, con il gol in Conference League, è andata a posto la condizione mentale e adesso bisogna sfruttarlo in modo giusto senza rischiare nulla dal punto di vista fisico, perché se riusciamo a dargli continuità è destinato a fare un finale di stagione di alto livello". Chiusura su Luis Alberto, che nel finale ha sbagliato un calcio di rigore: "No, ne ha sbagliati due - ha scherzato Sarri riferendosi alla chance non sfruttata anche in occasione della ribattuta -, ma questi errori non lo influenzeranno. Lui è un ragazzo di esperienza e ci riderà sopra".