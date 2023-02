LE FOTO

Anche a stagione in corso alcune squadre di Serie A continuano a svelare nuovi kit. Dopo la limited edition del Napoli per San Valentino, il Milan ha presentato la quarta maglia, un'edizione speciale nata dalla collaborazione con il marchio parigino Koché, brand di moda con cui la società rossonera ha già collaborato in passato. Sprazzi dorati e l'abbandono della regolarità delle strisce verticali sono i tratti distintivi della nuova divisa da gioco