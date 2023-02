Dopo la vittoria in Champions contro il Porto l'Inter cerca continuità in campionato per confermarsi al secondo posto dietro il Napoli. Inzaghi però non avrà nè Skriniar né Dimarco, bloccati rispettivamente da un mal di schiena e da un affaticamento addominale. Nel Bologna Thiago Motta deve rinunciare ad Arnautovic ma ritrova in difesa Soumaro