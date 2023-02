Dove vedere Bologna-Inter

I numeri di Bologna e Inter

Sono 151 i precedenti tra le due squadre in Serie A: 42 le vittorie del Bologna, 35 le gare pareggiate, 74 le vittorie dell'Inter. L'ultimo pareggio in Serie A tra Bologna e Inter risale al 19 settembre 2017: 1-1 firmato da Simone Verdi per i rossoblù e Mauro Icardi per i nerazzurri; da allora tre successi emiliani e sette lombardi. L'Inter va in rete da sette partite di fila contro il Bologna in Serie A, parziale in cui ha realizzato ben 20 reti (inclusi due successi per 6-1). L'ultimo clean sheet emiliano risale all'1-0 del 3 febbraio 2019, deciso da Federico Santander. Il Bologna ha vinto la gara interna dello scorso campionato contro l'Inter, dopo una serie di 15 incontri casalinghi in cui non aveva trovato il successo contro i nerazzurri (3 pareggi, 12 sconfitte); i rossoblù potrebbero battere l'Inter in due sfide al Dall’Ara di fila in Serie A per la prima volta dal 1999. Le partite del Bologna in questo campionato hanno visto ben 11 rigori assegnati (quattro a favore, sette contro), record nel torneo in corso al pari della Salernitana: i rossoblù hanno incassato sei reti dal dischetto (inclusa la più recente di Sabiri della Sampdoria), altro record al pari dei granata campani. La curiosità: Romelu Lukaku ha segnato in tutte le sue quattro sfide contro il Bologna in Serie A: considerando anche la sua carriera in Premier League, le uniche due squadre contro cui è andato in gol in più match di fila sono Aston Villa (sette) e West Ham (sette).