L'argentino duro nel post gara: "Dobbiamo cambiare subito, trovare la continuità. Abbiamo fatto bene in Champions, arriviamo qui carichi e poi giochiamo così, non va bene. Ora serve abbassare la testa, pedalare e alzare il livello tutti insieme"

"Così non andiamo da nessuna parte". A dirlo è Lautaro Martinez, duro nel post gara di Bologna. Una forte autocritica dopo un nuovo passo falso nerazzurro nella corsa in campionato: "Dobbiamo cambiare pagina, subito, e trovare la continuità giusta. Abbiamo fatto bene in Champions, arriviamo qui belli carichi e poi giochiamo così, non va bene. Ora serve abbassare la testa, pedalare e alzare il livello tutti insieme".

"Chiedo scusa a tutti i tifosi" E ancora: "Il Bologna è una grande squadra, oggi lo ha dimostrato e ha giocato meglio di noi. E ha vinto con merito. Sicuramente noi dobbiamo avere più continuità e uscire in campo sempre come fatto contro il Porto, in qualsiasi altra partita. Sono qui anche per chiedere scusa ai tifosi e a tutti quelli che ci seguono e supportano. Ne parleremo in spogliatoio? Parliamo sempre tra di noi. Sono chiaro qui nell'intervista come coi miei compagni".

Quinto passo falso contro avversari non diretti E a supporto delle parole di Lautaro ci sono anche i numeri: al netto di altri ko arrivati, nel corso della stagione, contro le dirette concorrenti per la zona Champions, i nerazzurri sono incappati oggi nel quinto insuccesso contro squadre in zone più basse della classifica. Quattro di questi (dal 2-2 col Monza in poi) tutti nel 2023 di campionato.