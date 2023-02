Dove vedere Salernitana-Monza

I numeri di Salernitana e Monza

Dal suo ritorno in Serie B nel 2020/21, il Monza ha affrontato tre volte la Salernitana tra Serie A e campionato cadetto, ottenendo sempre il successo e segnando sempre tre reti (3-0 e 3-1 in Serie B e 3-0 nella gara d'andata di questo torneo). Dal suo ritorno in Serie A nel 2021/22, la Salernitana ha affrontato avversarie neopromosse in otto occasioni con un bilancio in equilibrio: tre successi (incluso il più recente contro il Lecce), tre sconfitte (inclusa l'andata contro il Monza) e due pareggi. Dallo scorso novembre, la Salernitana ha raccolto soltanto cinque punti in 11 partite di campionato (1 vittoria, 2 pareggi, 8 sconfitte), meglio solamente della Cremonese (quattro); nel periodo i granata hanno incassato 27 reti, almeno sette più di qualsiasi altra formazione. Nell'ultimo turno contro il Milan, il Monza ha perso la sua prima partita di Serie A dal 10 novembre: dopo lo 0-1 con i rossoneri, i brianzoli potrebbero restare a secco di reti in due gare consecutive per la seconda volta nel massimo campionato (dopo quelle contro Roma e Atalanta tra agosto e settembre). La curiosità: Salernitana e Monza sono le uniche due formazioni di questa Serie A a non aver ancora segnato di testa, e due delle tre considerando i cinque maggiori campionati europei in corso (con il Cádiz).