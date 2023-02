La soddisfazione dell'allenatore rossoblù dopo la vittoria contro l'Inter: "Ho la fortuna di allenare dei ragazzi fantastici, lavoriamo sempre con il sorriso e questo fa la differenza. Ringrazio tutti, chi ha fatto una grande partita e chi gioca meno: sono orgoglioso". Felice Orsolini, autore del gol decisivo: "Per me è una giornata memorabile, abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti" BOLOGNA-INTER 1-0: GOL E HIGHLIGHTS Condividi

Una vittoria pesante, ancora di più perché arrivata contro una big al termine di un'ottima prestazione di squadra. Tre punti d'oro per il Bologna, che dopo il successo contro l'Inter nel lunch match della 24^ giornata di Serie A si trova momentaneamente al settimo posto in classifica, in piena lotta per una qualificazione alla prossima Conference League. Thiago Motta non può che essere soddisfatto: "È una grande vittoria e sono orgoglioso dei miei ragazzi - ha detto l'allenatore rossoblù nel post partita in conferenza -, di quelli che sono scesi in campo e che hanno interpretato alla perfezione la gara e di quelli che in questo periodo giocano meno, come Medel, Moro o De Silvestri, che sono sempre i primi a spingere i compagni. Questo atteggiamento fa la differenza".

"Lavoriamo con il sorriso e questo fa la differenza" vedi anche Le pagelle di Bologna-Inter 1-0 Thiago Motta ha poi proseguito parlando della situazione ambientale e del momento attraversato dalla sua squadra, soffermandosi anche su alcuni singoli: "La simbiosi che esiste in questo momento tra la nostra gente e la squadra è fantastica - ha aggiunto a Sky Sport -, i tifosi sono rimasti nonostante la pioggia e il freddo per cantare con i ragazzi in campo. Noi dobbiamo continuare su questa strada: oggi abbiamo giocato molto bene palla a terra, abbiamo attaccato senza perdere mai equilibrio, perché contro una grande squadra come l'Inter è necessario averlo, e in fase difensiva non abbiamo permesso loro di creare superiorità. È stata una grandissima prestazione, tutto il gruppo è in un momento buono e raccoglie ciò che si fa in settimana: ci alleniamo sempre con il sorriso e con entusiasmo e lavorare così è molto più bello. Il sorriso insieme all'impegno è molto importante, ma se si ha solo una delle due componenti le cose non funzionano. La fortuna che ho è quella di allenare dei ragazzi fantastici che danno sempre tutto. Penso a Orsolini, che ha delle respnsabilità, e a Barrow, che ha ritrovato il sorriso e sono felice di questo. Vederli giocare in questo modo è un orgoglio e una soddisfazione enorme".

Orsolini: "Giornata memorabile, ce la giochiamo con tutti" vedi anche La classifica marcatori della Serie A Grande soddisfazione anche per il match winner, Riccardo Orsolini, arrivato al suo settimo gol in campionato. L'esterno del Bologna ha commentato così la vittoria sull'Inter: "Sono contento per me, per la squadra, per questa gente. Oggi erano in tantissimi nonostante il freddo incredibile - ha detto a Sky Sport -, è una giornata fantastica, quasi memorabile, quantomeno per me. Sono contentissimo, godiamoci il momento perché è un qualcosa che aspettavamo e meritavamo tutti. È una grossa soddisfazione sia personale che collettiva, partite come queste ci fanno capire che ce la possiamo giocare con tutti. Oggi abbiamo dato dimostrazione della nostra forza, siamo orgogliosi. Chi sentirò adesso? Scriverò alla mia famiglia e alla mia ragazza e dirò loro: 'Guardate un po' che è successo!'".