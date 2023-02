napoli

Momento magico per l’attaccante nigeriano, in rete anche contro l’Empoli nella sua ottava partita consecutiva in gol. Adesso nel mirino c’è il record di George Weah come miglior cannoniere africano in Serie A e per il centravanti del Napoli arriva anche un messaggio speciale dal suo idolo: Didier Drogba EMPOLI-NAPOLI 0-2: GOL E HIGHLIGHTS