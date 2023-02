Le partite di Serie A oggi

Due le sfide del lunedì per la ventiquattresima giornata di Serie A. Verona-Fiorentina alle 18.30 e Lazio-Sampdoria alle 20.45 , in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

In questa giornata di campionato che si prolunga fino al martedì sera, sono quattro le squadre impegnate lunedì 27 febbraio. Alle 18.30 scendono in campo al Bentegodi Verona e Fiorentina. Mentre la sera, alle 20.45, si affrontano all'Olimpico Lazio e Sampdoria. La partita sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca di Riccardo Gentile con il commento di Luca Marchegiani. I collegamenti da bordocampo sono a cura di Matteo Petrucci e Manuele Baiocchini.