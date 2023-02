Dove vedere Verona-Fiorentina

I numeri di Verona e Fiorentina

Sono 63 i precedenti tra le due squadre in Serie A: 14 le vittorie del Verona, 20 i pareggi, 29 le gare vinte dalla Fiorentina. Il Verona non batte la Fiorentina in Serie A dal 24 novembre 2019 (1-0 con gol di Di Carmine): da allora quattro pareggi e due vittorie viola; i toscani, che hanno vinto 2-0 il match d’andata, non sconfiggono l’Hellas entrambe le volte in uno stesso massimo torneo dalla stagione 2013/14. Inoltre il Verona ha perso in sei delle ultime otto sfide casalinghe di Serie A contro la Fiorentina (1 vittoria, un pareggio) e dopo il pareggio per 1-1 nello scorso campionato, potrebbe rimanere imbattuto per due partite al Bentegodi consecutive contro i Viola per la prima volta dal 2001 (tre in quel caso). Questa è la sfida tra le due squadre peggiorate maggiormente in termine di punti conquistati rispetto alle prime 23 partite disputate nello scorso campionato di Serie A: la Fiorentina ha 11 punti in meno (25 vs 36), il Verona addirittura 16 (17 vs 33). La curiosità: l’Hellas Verona è la squadra con cui Vincenzo Italiano conta più presenze in Serie A da calciatore (66) e in generale con la squadra veneta ha collezionato almeno una gara giocata per 11 differenti stagioni tra Serie A e Serie B, più che con qualsiasi altro club.