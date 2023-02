"Impresa da raccontare ai nipotini? Se ai nipotini racconto questa cosa qua, mi dicono che sono matto , perché non gliene frega niente. Interessa a noi". Davide Ballardini tiene i piedi per terra anche dopo la vittoria sulla Roma, la prima in campionato della Cremonese, che adesso si rilancia anche nella corsa salvezza , lasciando l'ultimo posto in classifica. "Vittoria meritata, abbiamo giocato da squadra, con qualità e intensità: chiaro che qualcosa devi concedere se giochi contro la Roma. Abbiamo sofferto un po’ di più, ma abbiamo fatto una grande partita. Poi, quando la Roma ha pareggiato, è chiaro che sarei un bugiardo se dicessi che ho pensato alla vittoria , però la Cremonese ha fatto una partita di grande attenzione. La prestazione ci spinge a fare ancora meglio: abbiamo giocato con attenzione, intensità, qualità, e questi porta entusiasmo e voglia di fare altre partite così".

"Tridente? Bravi gli attaccanti"

leggi anche

Furia Mou contro Serra: "Parole gravi, è bugiardo"

Poi l'analisi tattica della gara, con il ricorso al più "coraggioso" 3-4-3 abbandonando il 3-5-2: "Il cambio di sistema di gioco? Quando giochi con 3 attaccanti molto generosi, che hanno gamba, bravi ad attaccare gli spazi e a dare una mano in difesa, puoi permetterti di giocare così, ma devono essere loro i primi a dare mano in difesa per non perdere compattezza. Salvezza? Credo che da domani faremo del nostro meglio per fare una bella partita col Sassuolo, ma non guardiamo tanto lontano. L’obiettivo è la partita, non andiamo oltre, ci fermiamo lì".



Infine una "dedica" ai tifosi, ai quali ha regalato la prima gioia in campionato, con una vittoria in Serie A che mancava da quasi 27 anni: "La piazza di Cremona è un esempio di grandissima civiltà, affetto e amore per la squadra. Ci sostengono sempre e da quando sono arrivato mi chiedo 'Ma in che posizione di classifica siamo?', perché sono stato in tante piazze ma non mi è mai capitato di vedere così tante persone che ti sostengono così e vogliono solo una cosa: vedere che tu ti impegni".