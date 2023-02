Dopo la sconfitta contro la Cremonese, Mourinho spiega cosa è successo in occasione del cartellino rosso mostratogli dall'arbitro Piccinini: "Il quarto uomo Serra gli ha detto di espellermi ma non è stato onesto e non ha detto cosa mi ha detto e come me l'ha detto: parole ingiustificabili. Ora voglio capire se posso fare qualcosa dal punto di vista legale. Magari come arbitro è il nuovo Collina, ma come uomo non lo rispetto"

Le parole precise, Mourinho, non le ha volute riferire, ma assicura che, per aver avuto una reazione del genere, quello che gli ha detto il quarto uomo Serra all'inizio del secondo tempo sono parole di una certa gravità. Ne è scaturito un rosso, per l'allenatore della Roma, che completamente fuori di sè ha dovuto lasciare la panchina e non sarà a bordocampo per la prossima partita, contro la Juventus.



"C'è gente che mi conosce da tanti anni: sono 'emozionale', ma pazzo no", esordisce Mou al termine della partita persa contro la Cremonese. "Per avere una reazione come quella significa che qualcosa di grave è successo. Ora voglio capire se posso fare qualcosa dal punto di vista legale. Il quarto uomo (Serra, ndr) ha detto a Piccinini di espellermi ma non ha detto in modo onesto cosa mi ha detto e come me l'ha detto. Vorrei sapere se ci sono degli audio, ma mi hanno detto che quello che dicono gli arbitri non è registrato. Non voglio entrare nella discusisone sul fatto che lui è di Torino e noi giochiamo la prossima, che salterò, contro la Juventus".



E ancora: "Mi ha parlato in modo ingiustificabile. A fine partita Piccinini mi ha visto entrare nello spogliatoio di Serra e dirgli: 'Voglio che tu sia onesto e che dici cosa è successo', ma lui ha problemi di memoria e non ricorda. Le sue parole? Preferisco non dirle. Se avesse detto all'arbitro cosa mi aveva detto, era lui che andava via: ma lui è bugiardo. Se alla prossima giornata lui sarà 'in campo' e io no, non riuscirò a comprendere questa cosa. Il signor Serra magari in campo è un arbitro di una dimensione incredibile ed è il prossimo Collina o Rosetti, ma come persona lo rispetto tanto quanto lui rispetta me".