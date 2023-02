Serie A, il calendario del prossimo turno

La Serie A tornerà in campo da venerdì per la 25^ giornata. Si parte con Napoli-Lazio, spicca anche Roma-Juventus. Tre i match da seguire in diretta su Sky Sport: sono Fiorentina-Milan (sabato, ore 20.45), Spezia-Verona (domenica, ore 12.30) e Torino-Bologna (lunedì, ore 20.45)

