La continuità del progetto e dell'organico hanno un impatto a lungo termine sui risultati: ne sa qualcosa il Napoli, capolista a senso unico in campionato. Un dominio che arriva da lontano come spiega l'analisi del CIES: quali sono le squadre che hanno schierato meno giocatori negli ultimi cinque anni in Serie A? E dal 2013? Azzurri sempre protagonisti, qualcosa è cambiato nell'ultimo anno... Ecco tutte le classifiche