“Il regalo più grande della vita: Amari Abraham 03/03/2023”: con questo messaggio, una foto e un cuore su Instagram, Tammy Abraham ha annunciato di essere diventato padre. Il nome scelto dall’attaccante della Roma e dalla fidanzata Leah Monroe per il loro primogenito è Amari. Abraham ha pubblicato una foto in sala parto, con il neonato in braccio, venuto al mondo in questo 3 marzo. Una grande gioia per l’inglese della Roma, che insieme alla fidanzata -con cui la storia d’amore prosegue dal 2015- aveva scelto di annunciare la bella notizia in un giorno speciale: lo scorso Natale. Un messaggio postato proprio il 25 dicembre 2022, come quello che ora ha annunciato la nascita di Amari. Per Abraham, da oggi, un tifoso -speciale- in più.