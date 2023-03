Nasce l'Associazione Astori, Pioli: "Per sempre"

A quasi cinque anni dalla morte improvvisa di Davide Astori (era il 4 marzo 2018) nasce l'Associazione in memoria dell'ex capitano della Fiorentina, scomparso a 31 anni in un hotel di Udine prima di una partita. Tra i promotori anche Stefano Pioli, l'ultimo ad aver allenato il difensore. "La sofferenza di una perdita può essere mitigata se viene inserita in una bella storia", dice l'allenatore del Milan in un video pubblicato sulla pagina Instagram della neonata Associazione, invitando a donare: "Oggi abbiamo una grande opportunità - prosegue Pioli -. trasformare il dolore in azioni buone, come avrebbe fatto lui. Per sempre con Davide".