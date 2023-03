Inter-Lecce, ok dal Tar ai tifosi ospiti

Inter-Lecce sarà aperta anche alla tifoseria giallorossa. A comunicarlo la società salentina, presieduta dal presidente Saverio Sticchi Damiani, attraverso una nota diffusa alla stampa. "L'U.S. Lecce comunica di aver proposto nella giornata di ieri un ricorso al Tar Lombardia avverso il decreto del Prefetto di Milano che ha vietato la trasferta, in occasione della gara Inter - Lecce, ai residenti di Lecce e provincia - si legge nella nota. Con decreto monocratico 234/2023, pubblicato in data odierna, il Tar Lombardia ha accolto l'istanza cautelare proposta dall'US Lecce ed ha sospeso il decreto prefettizio". Poi il il commento del presidente Sticchi Damiani : "Il Tar ha espresso un principio importante qualificando come incongruo e illogico il provvedimento prefettizio che, per sanzionare eventi occorsi in occasione di Atalanta-Lecce, ha imposto un divieto di trasferta in una partita che non coinvolge le medesime tifoserie"