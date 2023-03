Immediata reazione dei giallorossi dopo il ko allo Zini: Juve battuta 1-0 e 4° posto insieme al Milan. L'analisi di Mourinho: "Sono felice della vittoria, ma non ho ancora elaborato quello che è accaduto a Cremona. Dybala centravanti? Non è stata l'organizzazione tattica a vincere, ma l'atteggiamento". Sul rapporto con Allegri: "Ci sentiamo spesso, sono contento dei 12 punti di distanza...". Domenica prossima sarà in panchina? "Mi interessa fare il mio lavoro in pace"

Il passo falso allo Zini contro la Cremonese è già alle spalle: lo dimostra l'1-0 della Roma contro la Juventus, scontro diretto che premia i giallorossi e che vale il 4° posto in classifica a pari punti con il Milan. Bianconeri ora lontani 12 punti dalla Roma e dalla zona Champions. José Mourinho , tuttavia, non ha ancora digerito la sconfitta contro la Cremonese: " Faccio ancora fatica ad accettare la nostra partita di Cremona . Quando giochiamo da squadra, diamo tutto. Sono molto felice di questa vittoria, ma non ho ancora elaborato quello che è accaduto allo Zini". La scelta di Dybala centravanti? "La Roma ha vinto perché i giocatori sono stati bravi e hanno dato il 100%. Non è stata l'organizzazione tattica a vincere, ma l’atteggiamento dei giocatori . Rispetto Allegri, stanno crescendo tanto e sono arrivati qua nel loro momento più alto. Quando la Juve compatta il suo blocco, crea un muro. Per noi era importante tenere il pallone e abbassare giocatori. Loro hanno più gamba e intensità di noi: noi con un blocco compatto abbiamo difeso abbastanza bene. Rui Patricio ha fatto molto bene".

Non è passato inosservato l'abbraccio con Massimiliano Allegri nel pre-partita: "Ci sentiamo spesso al telefono, abbiamo un ottimo rapporto da anni . Scherziamo, la battuta arriva sempre via sms o amici in comune. Posso dire che mi piace molto la sua squadra e sono contento dei 12 punti di distanza: è una squadra che può vincere tante partite di fila nonostante i 15 punti di penalità". La Juve si sarà pentita della partenza di Dybala? "Per noi è super importante, ma loro hanno una rosa di grandi giocatori. La Juve senza infortuni e con Max in panchina è una grande squadra ".

"Stesso atteggiamento in Europa"

approfondimento

La classifica di Serie A

La Roma può arrivare tra le prime quattro? "Il problema è che non sai come può giocare questa squadra. Dobbiamo essere consapevoli dei nostri limiti, giochiamo per nasconderli e portare a casa il risultato. Il campionato è una maratona, ci sono tante partite e mai isolate. Nelle partite isolate possiamo fare risultato con chiunque". E sul cammino in Europa: "Il livello della Conference l’anno scorso era più alto rispetto a quello di questa edizione. L’Europa League quest’anno sembra la Champions, sarà dura ma facciamo un passo alla volta. In questo momento siamo già in difficoltà, loro hanno giocato venerdì. Però dobbiamo avere l’atteggiamento giusto e poi vediamo". E infine un commento sulla vicenda che lo riguarda da una settimana: "Domenica prossima sarò in panchina? Non mi aspetto niente, c’è un processo in corso e finché non sarà finito non dirò niente. L’unica cosa che voglio è fare il mio lavoro in pace".