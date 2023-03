Napoli-Atalanta a Colombo: le designazioni

classifica

Il Napoli è primo in classifica e lo è anche in quella riferita al solo 2023, ma con soli 4 punti in più delle inseguitrici. Bene anche Roma, Inter, Juve e Lazio. Bologna da zona Europa. Milan a metà classifica: ecco tutti i numeri, squadra per squadra, del nuovo anno in A (a parità di punti la discriminante è la differenza reti globale) LA CLASSIFICA DI SERIE A