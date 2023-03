L'allenatore nerazzurro presenta il prossimo impegno di campionato contro lo Spezia: "Mi aspetto una gara difficile contro una squadra che ha cambiato allenatore e che lotta per la salvezza, servirà interpretarla nel migliore dei modi. Dimarco ci sarà, mentre restano ancora fuori Correa e Skriniar, che speriamo possa lavorare in gruppo sabato al rientro. Chance per Lukaku? Sta crescendo, ora vogliamo che ci aiuti a vincere. Anche Brozovic migliora, presto tornerà quello di sempre" Condividi

Affrontare il prossimo impegno in campionato con l'atteggiamento giusto per difendere il secondo posto in Serie A e per arrivare nel migliore dei modi al match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. È questo l'obiettivo dell'Inter, che venerdì 10 marzo giocherà sul campo dello Spezia nella 26^ giornata. Alla vigilia del match Simone Inzaghi ha presentato la sfida ai canali ufficiali del club nerazzurro: "Dopo la sconfitta di Bologna abbiamo reagito bene - ha detto l'allenatore -, abbiamo fatto un'ottima gara contro il Lecce e dobbiamo continuare così, con questa determinazione, già da domani a La Spezia. Mi aspetto una partita difficile, contro una squadra che ha un obiettivo ben preciso, la salvezza, che sta lottando e che ha cambiato allenatore. Lo Spezia viene da due pareggi consecutivi ottenuti con l'atteggiamento giusto, quindi bisognerà interpretare la partita nel migliore dei modi".

"Dimarco ok, Skriniar e Correa ancora out. Lukaku sta crescendo" INTER Con Lo Spezia torna Dimarco, out Correa e Skriniar Sguardo ai singoli, Inzaghi ha fatto il punto sugli infortunati: "Dimarco sta bene ed è convocato, Correa ha fatto un lavoro parziale in gruppo ma non verrà a La Spezia con noi. Skriniar purtroppo è ancora fermo, speriamo che sabato, quando rientreremo, possa già unirsi a noi. In ogni caso ho grandi professionisti, ho la fortuna di avere un giocatore come Darmian, poi c'è D'Ambrosio che sta lavorando molto bene e stiamo sopperendo all'assenza di Skriniar nel migliore dei modi". Possibile chance dall'inizio per Romelu Lukaku: "Sappiamo qual è il valore del giocatore, viene da un periodo problematico, ma ora sta dando ottimi segnali. Si allena quotidianamente nel migliore dei modi. Ha già fatto un gol importante contro il Porto, ora vogliamo che continui ad alzare la sua condizione e che ci possa aiutare a vincere le partite".

"Brozovic migliora, presto sarà il giocatore che tutti conosciamo" vedi anche L'Inter festeggia 115 anni di storia con un video Rimanendo sui singoli, focus anche sul centrocampo: "Asllani e Gagliardini poco impiegati? Abbiamo tantissime gare da qui alla fine, loro sono due grandi giocatori che lavorano molto bene nel quotidiano, le rotazioni si sono allargate anche con il rientro di Brozovic, ma saranno sicuramente utili da qui alla fine". E a proposito di Brozovic, dopo il rientro dall'infortunio il croato non è più intoccabile: "Sta lavorando molto bene, sono soddisfatto. È entrato in campo molto bene con il Porto e con il Lecce, di giorno in giorno la sua condizione migliorerà sempre di più e tornerà ad essere il giocatore che tutti siamo abituati a vedere". In chiusura una risposta a chi sostiene che non abbia un piano alternativo al 3-5-2: "A inizio carriera, anche nel primo anno tra i professionisti, ho giocato con un altro modulo. Qui all'Inter e negli ultimi anni alla Lazio - ha concluso Inzaghi - i giocatori avevano le caratteristiche giuste per il 3-5-2, poi durante la gara si può sempre cambiare, farò le mie considerazioni di volta in volta".